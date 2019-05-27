[27/مايو/2019]
إب - سبأ:
واصلت اللجان المجتمعية المكلفة بحصر الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة بمديريات محافظة إب أعمالها الميدانية لاستكمال عملية الحصر.
وأوضح عضوا اللجنة الإشرافية المساعدة بالمحافظة عامر أشرف معاذ ومحمد النقيب أن اللجان ستنفذ الحصر وفقا للمعايير والفترة الزمنية المحددة من الهيئة العامة للزكاة .
وأشارا إلى أنه سيتم بعد عملية الحصر وإدخال البيانات آليا وتقييمها ومراجعتها وتصنيفها توزيع المساعدات النقدية للمستحقين للزكاة وفقا لمصارفها الثمانية.
ولفت معاذ والنقيب إلى أنه تم توزيع الزكاة النقدية خلال اليومين الماضيين لثمانية آلاف أسرة فقيرة بمديرية القفر بإب بتكلفة بلغت 120 مليون ريال .
وأكدا أن هذه الخطوات سيتبعها مشاريع قادمة للهيئة لصرف الزكاة سواء المادية أو العينية ضمن مشروع إستهداف 500 ألف أسرة مستحقة للزكاة.
سبأ