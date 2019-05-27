الرئيس المشاط يناقش مع وزير الخارجية مستجدات عملية السلام التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله.جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بوزارة الخارجية وتواصلها مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في اليمن وكذا تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار بالحديدة. الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 11 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضّفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنه نادي الاسير الفلسطيني في بيان اليوم . النفط يعوض بعض الخسائر وبرنت يبقى دون 70 دولارا ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتخفيضات الإمدادات من أوبك، لكن برنت يظل دون مستوى 70 دولارا للبرميل. تواصل بطولة الشطرنج الرمضانية بنادي وحدة صنعاء واصل اللاعب أيمن الحليلة تصدر ترتيب بطولة الشطرنج الرمضانية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة إثر فوزه في الجولة الثامنة على اللاعب أحمد الذهب.