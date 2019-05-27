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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 11:41:54م
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اجتماع لمجلس جامعة إب للعام الجامعي 2018- 2019
[27/مايو/2019]
إب - سبأ:
ناقش مجلس جامعة إب اليوم في اجتماعه الثامن للعام الجامعي 2018- 2019، المواضيع المتعلقة بالعملية التعليمية في مختلف كليات الجامعة.

واستعرض الإجتماع برئاسة رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مقدرات وكادر الجامعة وسبل تعزيز الإنجازات التي تحققت في شتى المجالات وفقا لمعايير الجودة والإعتماد الأكاديمي.

وأقر المجلس عددا من القرارات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وفقا للأنظمة والمعايير المتبعة.

حضر الاجتماع نائبا رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان والشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي وأمين الجامعة عبدالملك السقاف ومساعديه وعمداء الكليات والمراكز وممثلي نقابتي أعضاء هيئة التدريس وعدد من الموظفين.

سبأ
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