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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 11:41:54م
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وزير الخارجية الروسي يعبر عن قلق بلاده من زيادة نشاط الناتو
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وزير الخارجية الروسي يعبر عن قلق بلاده من زيادة نشاط الناتو
[27/مايو/2019]
 موسكو ـ سبأ:
عبر وزير الخارجية الروسي  سيرجي لافروف اليوم الاربعاء، عن قلق بلاده إزاء زيادة نشاط حلف شمال الأطلسي /الناتو/ بالقرب من الحدود الروسية.

وقال لافروف، في تصريح له عقب محادثاته مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، "تحدثنا عن مسألة عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة، وأعربنا عن قلقنا إزاء تكثيف أنشطة /الناتو/ بالقرب من حدودنا، وأشرنا إلى أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة الأوروأطلسية".

ولفت إلى أن روسيا وبيلاروسيا تدعوان الشركاء الغربيين لاحترام إقامة أمن متساو وغير قابل للتجزئة والإيفاء بالالتزامات التي تمت بين الأطراف.

يذكر أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي شهدت في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة حضوره العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

سبأ
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