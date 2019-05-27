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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 11:41:54م
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  محلي
تقديم أدوية ومستلزمات طبية لإصلاحية السجن في صنعاء
[27/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
 قدم مكتب الصحة بمحافظة صنعاء اليوم أدوية ومستلزمات طبية لإصلاحية السجن بالمحافظة.

وأوضح نائبا مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور طلال الجبري والدكتور محمد الشامي ومدير الرعاية الصحية الأولية الدكتور أحمد شرف الدين، أن تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للإصلاحية يأتي في إطار توجهات واهتمامات وزارة الصحة ومكتب الصحة بالمحافظة بشرائح المجتمع بما فيهم نزلاء الإصلاحية.

وأشاروا إلى الحرص على تجهيز عيادة الإصلاحية وتزويدها بأدوية ومستلزمات طبية بما يمكنها من أداء دورها الصحي للنزلاء.


   

سبأ
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