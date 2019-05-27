محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مديرية ريف إب تقدم قافلة غذائية لأسر المرابطين في الجبهات إب - سبأ:

قدمت مديرية ريف إب اليوم قافلة غذائية دعما لأسر المرابطين في الجبهات تسلمتها مؤسسة يمن ثبات التنموية.



وخلال استقبال القافلة، أوضح محافظ إب عبدالواحد صلاح أن هذه القافلة هي الخامسة من أبناء المحافظة التي تقدم لأسر المرابطين في ميادين العزة والكرامة خلال شهر رمضان.



وأشار إلى استمرار عطاء محافظة إب في تسيير المزيد من القوافل لأسر المرابطين فضلا عن تجهيز قافلة كبرى، سيتم تسييرها خلال الأيام المقبلة.



وقال" أبناء إب سباقون إلى ميادين الدفاع عن الوطن وكما هم حريصون على استقرار وأمن محافظتهم بوقوفهم بحزم وشجاعة ضد كل محاولات الأعداء الزج بالمحافظة في أتون الصراعات والفتنة، هم أنفسهم من قدموا قوافل من المرابطين والشهداء في سبيل الوطن وذلك أقل ما يمكن تقديمه للإهتمام بأسرهم ورعايتهم" .



بدوره أوضح أمين محلي مديرية ريف إب مصطفى آل قاسم أن هذه القافلة لأسر المرابطين بالجبهات، هي جزء يسير من الواجب تجاه المرابطين الذين جعلوا من أنفسهم فداءً للوطن وأمنه واستقراره.



وأشار إلى أن مديرية ريف إب، كما كان أبناؤها في طليعة الصفوف المقاومة للعدوان في مختلف الجبهات، لن يبخلوا في تقديم قوافل العتاد في هذه المعركة المصيرية لدحر الغزاة والمحتلين.



حضر تسليم القافلة يحيى القاسمي ومدير مديرية ريف إب علي جعمان ومن مؤسسة يمن ثبات فرع إب محمد علي البعداني.

سبأ [27/مايو/2019]سبأ