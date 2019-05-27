ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز فيلم طفيل الكوري الجنوبي بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي كان (فرنسا) – سبأ :

فاز فيلم طفيل (باراسايت) للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون- هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي بفرنسا .



وتضاف هذه الجائرة لسلسلة الجوائز التي حصلت عليها الأفلام الآسيوية في مهرجان كان بعد فوز فيلم للمخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا بالسعفة الذهبية العام الماضي.



وكان بونج وضع أولى بصماته في مهرجان كان عام 2017م بفيلمه (أوكجا)، وأصبح أول مخرج كوري جنوبي يفوز بالجائزة.



ويحكي فيلم (باراسايت) والذي يتناول الصراع الطبقي بأسلوب مشوق في إطار من الكوميديا السوداء، يحكي قصة أسرة سيئة الحظ مؤلفة من أربعة أفراد تتملق أسرة ثرية من أجل توظيفها.



كما فاز فيلم (أتلانتيكس) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية - السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان يوم امس .



وكان هذا أول فيلم طويل على الإطلاق للمخرجة ديوب وقد اعتمد على فيلم وثائقي لها في 2009م.



كما فاز الإسباني أنطونيو بانديراس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم ”ألم ومجد“ (بين آند جلوري) للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار والذي يحكي سيرته الذاتية وهو أحد الأفلام التي كانت مرشحة للفوز بالسفعة الذهبية، فيما فازت البريطانية إميلي بيتشام بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (ليتل جو).

سبأ [27/مايو/2019]سبأ