محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعاليتان بإب في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه إب - سبأ:

نظمت بالجامع الكبير بمدينة جبلة محافظة إب اليوم فعالية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.



وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة صالح حاجب .. أشار وكيل المحافظة عبدالفتاح غلاب ونائب رئيس جامعة إب الدكتور أحمد أبو لحوم وحسام القطابري إلى مكانة الإمام علي وأدواره في خدمة الدين ومواقفه وشجاعته وارتباطه الوثيق بالرسول صلى الله عليه وسلم.



واستشهدت الكلمات بالكثير من الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها الرسول الكريم فضائل ومكانة الإمام علي رضي الله عنه.



حضر الفعالية نائب رئيس جامعة إب الدكتور فؤاد حسان ومدير مديرية جبلة محمد المريسي ورئيس الملتقى الأكاديمي بجامعة إب الدكتور العزي العقاب.



إلى ذلك عٌقدت بمديرية ريف إب أمسية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي.



وخلال الأمسية أكدت الكلمات أهمية إحياء هذه الذكرى ودورها في التعرف على شخصية الإمام علي وصبره على الحق وثباته في مواجهة الظلم وتحمله للمتاعب والشدائد وعزيمته وعلمه وغير ذلك من الخصال التي يحتاج إليها كل مسلم.



وشددت الكلمات على ضرورة السير على خطى الإمام علي، للخروج من الفتن والصراعات القائمة .

سبأ [27/مايو/2019]سبأ