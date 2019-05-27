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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 11:41:54م
الرئيس المشاط يناقش مع وزير الخارجية مستجدات عملية السلام
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله.جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بوزارة الخارجية وتواصلها مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في اليمن وكذا تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار بالحديدة.
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اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 11 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضّفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنه نادي الاسير الفلسطيني في بيان اليوم .
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ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتخفيضات الإمدادات من أوبك، لكن برنت يظل دون مستوى 70 دولارا للبرميل.
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واصل اللاعب أيمن الحليلة تصدر ترتيب بطولة الشطرنج الرمضانية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة إثر فوزه في الجولة الثامنة على اللاعب أحمد الذهب.
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فعاليتان بإب في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
[27/مايو/2019]
إب - سبأ:
نظمت بالجامع الكبير بمدينة جبلة محافظة إب اليوم فعالية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة صالح حاجب .. أشار وكيل المحافظة عبدالفتاح غلاب ونائب رئيس جامعة إب الدكتور أحمد أبو لحوم وحسام القطابري إلى مكانة الإمام علي وأدواره في خدمة الدين ومواقفه وشجاعته وارتباطه الوثيق بالرسول صلى الله عليه وسلم.

واستشهدت الكلمات بالكثير من الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها الرسول الكريم فضائل ومكانة الإمام علي رضي الله عنه.

حضر الفعالية نائب رئيس جامعة إب الدكتور فؤاد حسان ومدير مديرية جبلة محمد المريسي ورئيس الملتقى الأكاديمي بجامعة إب الدكتور العزي العقاب.

إلى ذلك عٌقدت بمديرية ريف إب أمسية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي.

وخلال الأمسية أكدت الكلمات أهمية إحياء هذه الذكرى ودورها في التعرف على شخصية الإمام علي وصبره على الحق وثباته في مواجهة الظلم وتحمله للمتاعب والشدائد وعزيمته وعلمه وغير ذلك من الخصال التي يحتاج إليها كل مسلم.

وشددت الكلمات على ضرورة السير على خطى الإمام علي، للخروج من الفتن والصراعات القائمة .

سبأ
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