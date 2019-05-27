[27/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة عضوا مجلس الإدارة المشترك لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء حميد عاصم ومحمد الصرمي ما أنجزته اللجنة المالية المشتركة من مهام.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا أمانة العاصمة لقطاع تنمية الموارد مازن نعمان ومحافظة صنعاء للشؤون المالية محمد علي جميل وأعضاء اللجنة المالية والموارد، مشروع اللائحة المالية والخطة التنفيذية لمهام اللجنة والبرنامج الزمني للتنفيذ.
وأكد الاجتماع حرص مجلس الإدارة المشترك على إنجاز اللائحة لضبط تحصيل الموارد المالية وتنميتها وتعزيز الرقابة وتنفيذ المشاريع الخدمية للوحدات الإدارية بالأمانة والمحافظة.
وثمن الاجتماع جهود اللجنة المالية في إعداد مشروع اللائحة.. مؤكدا على أهمية دور اللجنة خلال الفترة المقبلة عند بدء تنفيذ المشاريع المشتركة.
سبأ