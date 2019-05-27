[27/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
عٌقدت بمحافظة صنعاء أمسيات رمضانية بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه، نظمها مكتب التربية بمديرية أرحب والسلطة المحلية ببلاد الروس وجحانة.
وفي الأمسيات أشار مدير مديرية جحانة محمد البشاري ونائب مدير مكتب التربية بالمديرية يحيى القنوص إلى أهمية استلهام الدروس من سيرة وشجاعة ومواقف الإمام علي في نصرة الإسلام.
وأكدا أهمية رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد حتى تحقيق النصر.
وأشار البشاري والقنوص إلى ضرورة التعاون مع القطاع التربوي لإنجاح العملية الإمتحانية التي ستدشن عقب إجازة عيد الفطر .
وألقيت في الأمسيات كلمات أكدت استمرار الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ورفد الجبهات بالمزيد من الرجال والعتاد.
سبأ