اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أسهم أوروبا ترتفع وبورصة اليونان تقفز لندن - سبأ:

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بقيادة شركات صناعة السيارات، بعدما أكدت فيات كرايسلر ورينو على إجراء محادثات اندماج بينهما، بينما كانت العوامل السياسية الإقليمية هي المحرك الرئيسي للتعاملات الأوسع نطاقا.



وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، مع صعود معظم أسواق الدول بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي أظهرت تأييدا قويا للأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي.



وأغلقت الأسواق البريطانية والأمريكية في عطلات، ومن ثم كانت السيولة شحيحة وسجلت أحجام التداول على المؤشر ستوكس 600 أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس .



وقفز مؤشر بورصة أثينا 6.1 في المائة، مسجلا أفضل أداء يومي له منذ فبراير 2016، بدعم من آمال بتشكيل حكومة جديدة أكثر دعما لأنشطة الأعمال من الحكومة الحالية.



وصعدت أسهم فيات كرايسلر ورينو ثمانية بالمائة و12.1 في المائة على الترتيب، بدعم من محادثات عن اندماج مزمع.



وارتفع مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي 1.4 في المائة.

سبأ [27/مايو/2019]سبأ