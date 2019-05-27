[27/مايو/2019]
ريمة - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ فارس الحباري، آلية تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مكاتب المالية والضرائب والزراعة والنقل والإعلام، أهداف وإستراتيجية الرؤية لتحسين الأداء بالمحافظة.
وفي الاجتماع أكد المحافظ الحباري أهمية تفعيل وتنشيط الوحدات الإدارية خصوصا في إعداد الخطط الإستراتيجية المتعلقة بتنفيذ الرؤية على الواقع العملي.
وقال" نستطيع رغم العدوان أن نبني الدولة التي تحقق تطلعات كل اليمنيين في الحياة الكريمة وبناء دولة وفقا للرؤية الوطنية".
سبأ