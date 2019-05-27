[27/مايو/2019]
إب - سبأ:
دشن مركز بنك الدم بمستشفى الثورة العام بمدينة إب اليوم حملة تبرع بالدم لصالح مرضى السرطان والفشل الكلوي والجرحى، تنفذها جمعية متبرعي بالدم بالمحافظة، وتستمر يومين.
وخلال التدشين أوضح رئيس جمعية متبرعي بالدم بالمحافظة ناصر الشيبة أهمية الحملة لما تجسده من معاني التراحم والعطاء والإيثار بين أبناء المحافظة خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
وأشار إلى أن الحملة تتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان وضمن جهود أبناء المحافظة لمساندة مرضى السرطان والفشل الكلوي والجرحى والتخفيف من معاناتهم.
ودعا الشيبة المواطنين إلى التوجه لمركز بنك الدم خلال الفترة المسائية من الساعة التاسعة إلى الواحدة ليلا للتبرع بالدم.
سبأ