International اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل FM congratulates Ethiopian counterpart on National Day [27/مايو/2019] SANAA, May 27 (SAba) – Yemen's Foreign Minister Hisham Sharaf Abdullah on Monday sent a message of congratulation to Minister for Foreign Affairs of Federal Democratic Republic of Ethiopia Workneh Gebeyehu on the occasion of the Ethiopia's national day.

Ali Ahsan





saba saba المزيد من (International)