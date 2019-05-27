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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 10:43:41م
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  عربي ودولي
العراق وايران يوقعان اتفاقية لتنظيم العمل على احد المنافذ البرية بينهما
[27/مايو/2019]
بغداد – سبأ :
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق كاظم العقابي اليوم الاثنين عن توقيع بلاده مع ايران اتفاقاً على أربعة بنود بشأن تنظيم عمل منفذ (مندلي) الحدودي بين البلدين.

وقال العقابي في تصريحات صحافية إنه "من أجل تنظيم العمل في المنفذ والحد من الخروقات والمخالفات، وبعد اطلاعنا على المعبر المقابل والذي تبين لنا أنه يفتقر إلى الإجراءات المعتمدة في بقية المنافذ ومن أجل الحفاظ على أمن البلد قررنا منع عبور العمال الإيرانيين وعدم السماح لهم بالعمل داخل منفذ مندلي واقتصاره على العمال العراقيين".

وأضاف إن "الجانبين العراقي والإيراني اتفقا على عدم السماح لعمال كلا البلدين من العبور إلى الجانب الآخر والسماح بعبور السيارات العراقية إلى معبر سومار ثلاثة أيام في الأسبوع، ولنظيرتها الإيرانية كذلك 3 أيام".

وأوضح المسئول العراقي إن "الجانبين تعهدا بعدم السماح بتجارة المواد الممنوعة في كلا البلدين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من ذلك، والالتزام بالحمولة القصوى وحسب القوانين المعمول بها في كلا البلدين".

وأشار إلى أن "الجانب الإيراني تعهد ببناء دكة للتبادل التجاري وعلى الحد الصفري على أن تنشأ خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ توقيع العقد".

سبأ
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