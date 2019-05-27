[27/مايو/2019]
ريمة - سبأ:
ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة ريمة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ فارس الحباري الخطة الأمنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
واستمع الاجتماع إلى تقرير مدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري حول الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة في ضبط الجريمة والحفاظ علي الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي بمختلف مديريات المحافظة.
وأكد المحافظ الحباري أهمية اضطلاع الأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها بدورها في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة وضبط الخارجين عن النظام والقانون.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية خاصة خلال إجازة العيد.
كما أكد محافظ ريمة أن الأجهزة الأمنية وإلى جانبها السلطة المحلية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.
سبأ