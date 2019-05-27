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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 10:43:41م
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ندوة بمكتب التربية بصنعاء في ذكرى استشهاد الإمام علي
[27/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
 نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء ووحدة التربية بالمحافظة ندوة في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.

 وفي الندوة استعرض وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان مواقف الإمام علي في نصرة الدين الإسلامي .. مؤكدا أهمية استلهام الدروس من سيرته وشجاعته وزهده وصبره وإقدامه.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح العملية الإمتحانية وتكليل العام الدراسي بالنجاح .. مثمنا جهود الكادر التعليمي في استمرارية التعليم.

فيما أشار مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار إلى أهمية الاقتداء بالإمام على كرم الله وجهه سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

ولفت إلى صفات الإمام علي ومآثره تضحيته في سبيل نصرة الدين والتصدي لقوى الطغيان .. مشيدا بدور المعلمين والكادر التربوي في إفشال مخططات العدوان.

حضر الندوة نواب مدير مكتب التربية ورؤساء الشعب التعليمية ومدراء الإدارات وعدد من التربويين.

سبأ
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