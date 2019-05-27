محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل يمن موبايل تعلن توزيع أرباح المساهمين بنسبة 35 بالمائة للعام الماضي صنعاء - سبأ:

أعلنت شركة يمن موبايل توزيع أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة 35 بالمائة، بمبلغ 175 ريال للسهم الواحد.



وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يمن موبايل أن الشركة حققت نجاحا في التنمية والتطوير باعتبارها أحد أهم الروافد الإقتصادية في اليمن .



وأعرب عن أمله في دخول الشركة استثمارات متعددة للنهوض بإقتصاد البلاد .. مؤكدا دعم قيادة الوزارة في هذا الجانب.



وتطرق إلى ما تعرض له قطاع الاتصالات من تدمير ممنهج استهدف محطات وشبكات الاتصالات إلى جانب المشاريع الوهمية التشطيرية التي يقوم بها مرتزقة العدوان في محاولة لتدمير قطاع الاتصالات .. لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحييد قطاع الاتصالات.



ودعا الوزير النمير شركات الاتصالات العمل على الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير نوعية وجودة خدمات الاتصالات .. مبينا أن الوزارة ستعمل على إعادة النظر في تجديد التراخيص، إذا لم تلتزم شركات الاتصالات بالمعايير والضوابط المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.



بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي أن الشركة حققت خلال العام الماضي، ربحا صافيا بعد خصم ضريبة الدخل والزكاة 5ر28 مليار ريال بمعدل نمو 47ر3 بالمائة عن 2017م، ونسبة 35 بالمائة بواقع 175 ريال للسهم الواحد.



وأشار إلى ارتفاع عدد المشتركين خلال العام الماضي ليصل إلى سبعة ملايين و474 ألف و458 مشترك بزيادة عن العام 2017 بـ400 ألف مشترك.



وبين أن الشركة حققت إيرادات بلغت أكثر من 111 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 71ر12 بالمائة عن العام 2017م.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل أن الشركة حققت نتائج في مختلف المجالات الفنية والتجارية والتسويقية والإدارية والمالية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين في جميع محافظات الجمهورية بتحسين تغطية الشبكة وتوسعتها وإعادة تأهيل المواقع التي تم استهدافها من قبل طيران العدوان والتنوع في مجالات الاستثمار لضمان زيادة الإيرادات.



وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة بدلا عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم وممثلي فئات الموظفين والشركات والأفراد المواطنين، بحضور مندوب وزارة الصناعة والتجارة .



واستمعت الجمعية إلى تقرير مجلس إدارة الشركة للعام الماضي، والقوائم المالية للشركة وتم المصادقة عليها.



وأقرت الجمعية توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية 2014م.



وفوضت الجمعية العامة، مجلس الإدارة تعيين مراقب الحسابات للعام المالي الجاري، ومباشرة التبرعات وفقاً للقانون.



حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات مصلح العزير ووكيل الوزارة للشئون المالية نبيل العياني والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية (تيليمن) الدكتور علي ناجي نصاري والرئيس التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر هزاع وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

سبأ [27/مايو/2019]سبأ