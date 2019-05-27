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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 10:43:41م
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  رياضة
ديوكوفيتش يحقق فوزا سهلا على البولندي هوركاتش في فرنسا المفتوحة للتنس
[27/مايو/2019]
باريس ـ سبأ:
تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى الدور الثاني في فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين بعد فوزه على البولندي الشاب هوبرت هوركاتش بنتيجة 6-4 و6-2 و6-2.

وكان حامل اللقب الإسباني رفائيل نادال، وهو اللاعب الوحيد القادر على عرقلة مسيرة ديوكوفيتش ، استهل مشواره في البطولة التي يسعى لتحقيق لقبها للمرة 12 على ملاعبها الرملية بتحقيق فوز سهل هو الآخر.

لكن ديوكوفيتش تفوق على أداء نادال ولم يرتكب أي خطأ تحت أشعة الشمس في فترة بعد الظهر على ملعب فيليب شاترييه ليحقق انتصاره رقم 22 على التوالي في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ أن خسر في دور الثمانية على ملاعب رولان جاروس العام الماضي.

وكسر ديوكوفيتش إرسال منافسه في المجموعة الأولى وواصل طريقه ليحسم المجموعة لصالحه بطريقته المعتادة. لكن الهزة الوحيدة التي تعرض لها كانت حين خسر إرساله حين كانت النتيجة 4-1 في المجموعة الثانية.

وكان ديوكوفيتش قد ضمن النتيجة بشكل أو بآخر في ذلك الوقت وواصل اللاعب الصربي تفوقه ليستعد لمواجهة السويسري هنري لاكسونن في الدور التالي.

سبأ
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