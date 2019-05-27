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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 10:46:41م
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تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بأمانة العاصمة
[27/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
كرم مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة الفائزين في المسابقة العامة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات مدارس الأمانة لفئتي البنين والبنات.

تنافس في المسابقة التي أقيمت بجامع الشعب خلال خمسة أيام، 180 حافظاً وحافظة لكتاب الله من مدارس أمانة العاصمة على فئات الخمسة والعشرة والعشرون جزء والمصحف كاملاً.

وفي التكريم أشار مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة رئيس اللجنة الإشرافية زياد الرفيق إلى أهمية المسابقة في تعزيز حفظ كتاب الله في أوساط الطلاب والطالبات .. منوها بدور حفظة كتاب الله من المشاركين والفائزين وكافة لجان المسابقة وكل من ساهم في إنجاح المسابقة لهذا العام.

وأكد أهمية مواصلة مثل هذه المسابقات التي حققت نجاحاً بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات من مختلف الفئات العمرية .. مثمنا دعم الجهات الداعمة من القطاع الخاص ورجال الأعمال وتشجيعهم للحفاظ والحافظات لكتاب الله الكريم.

فيما عبرت كلمة الداعمين التي ألقاها مدير العلاقات بمؤسسة أبو نبيل القرماني إلى أن هذه المسابقات تحفز الطلاب والطالبات على حفظ كتاب الله.

تخلل الحفل تلاوة نماذج من الحفاظ والحافظات، بالإضافة إلى تقديم موشح ديني لفرقة الرسول الأعظم بمدارس الوحدة العربية .

وفي ختام الحفل الذي حضره نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة حميد قطران ومديرا شعبتي التعليم والمناهج محمد الذماري وعبدالله الماخذي ومدراء المناطق التعليمية وعدد من المعنيين في مكتب التربية والتعليم بالأمانة، تم تكريم الداعمين ورؤساء أقسام الأشطة بالمديريات والفائزين الأوائل بالمسابقات العامة.

سبأ
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