عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الداخلية الفرنسية تعلن اعتقال رجل يشتبه في علاقته بتفجير ليون باريس – سبأ:

اعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليوم الاثنين اعتقال رجل يشتبه في علاقته بتفجير وقع بمدينة ليون ما اسفر عن اصابة 13 شخصا.



وأعرب كاستانير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي عن ترحيبه بجهود قوات الشرطة في ليون وقسم مكافحة الارهاب في باريس مؤكدا اهمية تعاونهم وعملهم المشترك الذي اسفر عن اعتقال المشتبه به.



وأوقع انفجار طرد مفخخ في أحد شوارع ليون شرقي فرنسا يوم الجمعة عددا من الجرحى بينهم فتاة في الثامنة من عمرها.



وذكرت مصادر في الشرطة الفرنسية ان كاميرات المراقبة للشوارع اظهرت رجلا مقنعا يضع حقيبة امام مخبز وسط مدينة ليون.

سبأ [27/مايو/2019]سبأ