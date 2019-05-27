محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يناقش مع وزير الخارجية مستجدات عملية السلام صنعاء - سبأ :

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله.



جرى خلال اللقاء، مناقشة سير العمل بوزارة الخارجية وتواصلها مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في اليمن وكذا تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار بالحديدة من طرف واحد.



وتطرق اللقاء إلى المستجدات على الساحة الدولية إزاء عملية السلام في اليمن والجهود الأممية المبذولة في هذا الجانب في ظل استمرار تعنت دول تحالف العدوان.



كما تطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بالدعم والتسهيلات المقدمة للأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية وجوانب التنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية والمنظمات الدولية.

سبـأ [27/مايو/2019]سبـأ