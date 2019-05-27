الصين: اتفقنا مع روسيا على عدم المشاركة في مؤتمر البحرين بكين ـ سبأ:

أعلنت الصين أنها اتفقت مع روسيا على عدم المشاركة في "ورشة العمل" التي تستضيفها البحرين أواخر يونيو المقبل في إطار الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وقال سفير الصين لدى فلسطين، قواه وي، أثناء لقاء عقده اليوم الاثنين مع مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية ورئيس دائرة شؤون المغتربين، نبيل شعث، حسبما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، إن "مقاطعة مؤتمر المنامة تأتي ضمن اتفاق روسي صيني ثنائي بعدم المشاركة فيه".



وأكد وي، وفق الوكالة، "موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".



بدوره، شدد شعث على أن الورشة الاقتصادية الأمريكية التي ستعقد في البحرين مرفوضة من قبل الجانب الفلسطيني، الذي لن يشارك فيها، واعتبرها جزءا من "صفقة القرن" الأمريكية.

سبأ [27/مايو/2019]سبأ