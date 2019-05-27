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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 09:09:57م
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الرئيس المشاط يلتقي وزير الصناعة والتجارة ونائبه
[27/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم  وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ونائبه محمد الهاشمي.

ناقش اللقاء الجوانب المتصلة بالوضع التمويني وحالة الاستقرار في الأسعار والسلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الرئيس المشاط على ضرورة تشديد العقوبة على كل من يمارس الاستغلال ورفع الأسعار مما يزيد بالأعباء على المواطنين.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الوزارة في ضبط المخالفين والمتلاعبين من التجار.. منوهاً بدور الحملات التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان المبارك.

وثمن الرئيس المشاط  دور وزارة الصناعة والتجارة في رعاية المخترعين والمبتكرين .. مشدداً على ضرورة رعايتهم وإخراج ابتكاراتهم إلى حيز الوجود، وتبنيها.

وقال" نراهن في الرؤية الوطنية على هذه العقول النيرة من أبناء الشعب اليمني لبناء هذا الوطن المعطاء".

فيما أكد وزير الصناعة والتجارة المضي في تنفيذ التوجيهات ورعاية المخترعين، والشروع بتشكيل هيئة تتكفل برعاية مثل هذه الكوادر.
سبـأ
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