عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سحب الثقة من حكومة المستشار كورتس الانتقالية في النمسا فيينا – سبأ:

اقر البرلمان النمساوي بأغلبية اليوم الاثنين طلب سحب الثقة التي قدمها الحزب الاشتراكي النمساوي ضد حكومة تصريف الاعمال التي يتزعمها المستشار وزعيم حزب الشعب المحافظ سيبستيان كورتس .



ونال هذا الطلب الأغلبية المطلوبة اي نصف عدد النواب الحاضرين "زائد واحد" من مجموع عدد النواب وهو 183 نائبا.



وحصلت العريضة على كل اصوات نواب الحزب الاشتراكي وهي 52 صوتا اضافة الى اصوات حزب الأحرار اليميني المتطرف 51 صوتا والذي انسحب من الحكومة على اثر فضيحة ما أصبح يعرف ب" شريط فيديو ليبيتزا " التي تورط فيها زعيمه كريستيان شتراخه الذي اقاله المستشار وبذلك ضمنت العريضة اكثر من الأغلبية المطلوبة .



كما صوت الى صالح عريضة سحب الثقة نواب القائمة المستقلة المسماة قائمة (انصار بيلتز) نسبة الى النائب بيلتز المنسحب من حزب الخضر .



وصوت ضد سحب الثقة كل من حزب الشعب المحافظ الحاكم المكون من 61 نائبا وحزب الأحرار الجدد (نيوس) المكون من 10 نواب.



وبعد سحب الثقة من الحكومة والإطاحة بها فان الدستور يمنح السلطة لرئيس الجمهورية ألكسندر فان دير بيلين احد خيارين في تعيين الحكومة الجديدة ويتمثل الخيار الأول في تكليف وكلاء الوزارات او سكرتير الدولة في كل وزارة بتسيير امور الدولة لغاية تعيين حكومة جديدة بعد الانتخابات المبكرة المقبلة اما الخيار الثاني أمام الرئيس فهو تعيين وزراء جدد ولكن في هذه الحالة يتطلب الأمر وقتا أطول لانه بحتاج الى التشاور مع الأحزاب السياسية وغيرها.

سبـأ [27/مايو/2019]سبـأ