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تدشين تشغيل مولد كهربائي بمستشفى السبعين وطاقة مشتراه لعدد من المنشآت الصحية بأمانة العاصمة
[27/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

دشن أمين العاصمة حمود عُباد اليوم بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة تشغيل المولد الكهربائي الجديد للمستشفى بتكلفة 169 ألف دولار وبقدرة توليدية 750 كيلوا وات بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس) .


كما دشن أمين العاصمة ومعه الوكيل المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة المهندس عبدالكريم الحوثي مشروع تشغيل الطاقة الكهربائية المشتراه لتأمين احتياجات عمل مستشفى السبعين من التيار الكهربائي و12جهة مستفيدة من المستشفيات والمنشآت  بأمانة العاصمة .

وفي التدشين أوضح أمين العاصمة أن تشغيل المولد الكهربائي الجديد لمستشفى السبعين يعد خطوة على طريق انتظام واستقرار الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى .. مؤكداً استمرار الجهود التي تبذل في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف معاناتهم جراء العدوان والحصار.

وأشار عُباد إلى أن تدشين مشروع تشغيل الطاقة الكهربائية المشتراه ستضيف قدرة غير اعتيادية وإيجابية من شأنها تحسين أداء الوحدات الصحية والمستشفيات وستؤدي دورها حيث ستكون الطاقة الكهربائية مستمرة 24 ساعة يوميا.

ولفت إلى أنها ستعمل على تغطية الاحتياجات للطاقة الكهربائية في مختلف الوحدات الصحية والتي سيستفيد منها أقسام الطوارئ وغرف العمليات وعناية الأطفال والنساء وبالأخص حضانات الخدج وغيرها من الخدمات الصحية التي استوعبتها تدخلات اليونبس .

وأشاد أمين العاصمة بكافة تدخلات اليونبس الرامية إلى استقرار كافة الخدمات التنموية والصحية والبيئية خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار على اليمن .

ونوه بأن هذا المشروع لا يشمل مستشفى السبعين فقط بل سيتم توفير الطاقة لأكثر من  9 مستشفيات وهي  " الثورة ,الكويت , الجمهوري ,زايد ,مركز الاطراف ,22 مايو ,مركز الأمل , بنك الدم " ,أضافة إلى جامعة صنعاء الجديدة وجامعة صنعاء القديمة وكلية الطب .

من جانبه أكد الوكيل المساعد للأمانة المهندس عبدالكريم الحوثي أنه تم أستهدف مستشفى السبعين بعدة مشاريع منها توريد مولد كهربائي ,إضافة إلى طاقة مشتراة وذلك بهدف تخفيض العجز والاحتياج لهذه المستشفيات والمنشآت .

فيما أكد مسؤول المشاريع في مكتب يونبس المهندس خالد باسلامه أن المكتب بصدد انزال مناقصة لمشروع تنفيذ الطاقة الشمسية بقدرة 340 كيلوا وات وتشمل تغطية احتياجات مستشفى السبعين 100 في المائة بنظام حديث "ببي ديزل " .. لافتاً إلى انه نظام مختلط هجين ما بين الطاقة الشمسية والمولدات لتوفير استهلاك مادة وقود الديزل بطريقة فعاله .

حضر التدشين مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالأمانة الدكتور مطهر عباس المروني ومديرة مستشفى السبعين الدكتورة ماجدة الخطيب وعدد من المعنيين .
سبـأ
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