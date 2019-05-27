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  رياضة
الروضة ومطابع الكتاب يتأهلان لنهائي دوري الأهلي الرمضاني
[27/مايو/2019] صنعاء- سبأ :
تأهل فريقا شركة الروضة ومطابع الكتاب المدرسي، لنهائي دوري الأهلي الرمضاني الـ 36 لكرة القدم، ينظمه النادي الأهلي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.

جاء تأهل الروضة لنهائي البطولة، عقب تغلبه على ضيفه الشرطة بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب النادي الأهلي ضمن نصف النهائي.

وتقدم فريق الروضة بالهدف الأول عبر رأسية قائده وحيد الخياط، قبل أن يضيف زميله أحمد ضبعان الهدف الثاني، لتنتهي أحداث الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني عاد وحيد الخياط، ليحرز هدفه الثاني والثالث لفريقة بعد تسديدة زاحفة ولجت الشباك، لتنتهي المباراة بتأهل الروضة للنهائي.

أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من عبد النافع سعيد وساعده في الخطوط خالد حزام وإبراهيم الصنعاني وعلي النقيب رابعا وراقبها فنيا الحكم محمد نعمان وإداريا نبيل الماوري.

وفي المباراة الثانية خطف فريق مطابع الكتاب بطاقة العبور للنهائي، إثر تخطيه منافسه شركة الصيفي بثلاثة أهداف لهدف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المطابع بهدفين دون رد أحرزهما مهاجمه خالد قائد، قبل أن يقلص الصيفي النتيجة منتصف الشوط الثاني بتسجيله هدف بواسطة أيمن المطري، لكن مطابع الكتاب عزز النتيجة بتدوينه الهدف الثالث عن طريق عبد الباسط العولقي.

أدار المباراة الحكم الدولي أمين ردمان وفي الخطوط طلال المسوري وعواد الطيري وكمال الغيل رابعا.

بهاتين النتيجتين ضرب فريقا الروضة والمطابع موعدا بعد غد الأربعاء في المشهد الختامي للبطولة التي انطلقت في الثالث من رمضان بمشاركة 12 فريق تم توزيعها على ثلاث مجموعات.

سبأ
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