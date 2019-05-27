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اتلاف 200 طن من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية بأمانة العاصمة
[27/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
أتلف مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة اليوم بحضور أمين العاصمة حمود محمد عُباد ، 200 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم ضبطها من كافة الأسواق ومخازن التجار من مختلف مديريات الأمانة.

وخلال عملية الإتلاف بحضور الوكيل المساعد للأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي ،أكد أمين العاصمة أن هذا الإتلاف يأتي في أطار حملة كبيرة تنفذها صحة البيئة بمكتب الأشغال بالأمانة في كافة المديريات لضبط المواد المنتهية والفاسدة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

وقال عُباد " نقوم اليوم بإتلاف 200 طن من المواد الغذائية المنتهية والفاسدة بناءً على توجيهات قيادتنا السياسية في متابعة عدد من القضايا التنموية والخدمية ومنها قضايا صحة البيئة وحماية المستهلك".

وأشار أمين العاصمة إلى أنه تم التعامل مع كل المخالفات التي تمثل خطورة على المستهلكين لوضع حد لها من خلال ضبط الكميات الغذائية أو الاستهلاكية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة .. مؤكداً أن المواد الفاسدة المضبوطة أغلبها مستوردة من الخارج والمقصود منها أذيه مجتمعنا وتؤدي إلى قتل أبنائنا خاصة مع توجهات واستمرار العدوان والحصار على بلادنا .

من جانبه أوضح مدير عام مكتب الاشغال بالأمانة المهندس عبد السلام الجرادي ومدير صحة البيئة بمكتب الأشغال الدكتور محمد الأصبحي، أنه تم ضبط 200 طن من المواد الغذائية المنتهية والفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحتوي على أجبان وألبان وتمور وعصائر ومشروبات غازية متنوعة .

وأشارا الجرادي والاصبحي إلى أنه تم العمل خلال الشهرين الماضيين على مسارين: الأول من خلال أعمال النزول الميداني لكافة فرق التفتيش على المنشآت التي يمكن أن تكون مصدر لانتشار الكوليرا مثل خزانات المياه والمطاعم والاستراحات والثلاجات ومحطات تعبئة المياه وغيرها .

ولفتا إلى أن المسار الثاني أعتمد على تركيز فرق التفتيش على المواد الغذائية والاستهلاكية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفق معايير الاشتراطات الصحية المحددة قبل وخلال شهر رمضان المبارك .

وأكدا على استمرار حملات التفتيش لكافة المنشآت للتأكد من التزامها بالشروط الصحية ومدة الصلاحيات من خلال النزول الميداني المفاجئ والرقابة المستمرة عليها .

حضر الاتلاف نائب مدير عام مكتب الاشغال لشئون البلديات والبيئة عبدالوهاب الشميري ومدير المسالخ وأسواق بيع اللحوم بالأمانة أحمد ادريس وعدد من مديري الادارات المختصة والمعنيين بمكتب الأشغال بالأمانة .
سبأ
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