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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 05:59:49م
تكبيد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى وإسقاط طائرة تجسسية للعدوان
تكبد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى بعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف مدفعي وصاروخي ، فيما استهدف هجوماً جوياً مطار جيزان وتم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان خلال ال24 ساعة الماضية.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى
اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 11 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضّفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنه نادي الاسير الفلسطيني في بيان اليوم .
النفط يعوض بعض الخسائر وبرنت يبقى دون 70 دولارا
ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتخفيضات الإمدادات من أوبك، لكن برنت يظل دون مستوى 70 دولارا للبرميل.
تواصل بطولة الشطرنج الرمضانية بنادي وحدة صنعاء
واصل اللاعب أيمن الحليلة تصدر ترتيب بطولة الشطرنج الرمضانية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة إثر فوزه في الجولة الثامنة على اللاعب أحمد الذهب.
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  محلي
أبناء عمران في ذكرى استشهاد الامام علي يؤكدون استمرارهم في الصمود
[27/مايو/2019] عمران - سبأ :
أكد أبناء محافظة عمران استمرارهم في الصمود والثبات ودعم الجبهات .

وفي فعالية بذكرى استشهاد الامام علي بحضور محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان ووكيلا المحافظة أمين فراص ومحمد المتوكل .. أشارت كلمات الى مكانة الأمام علي عند الله ورسوله ودوره في رفع راية الحق وإقامة دين الله ومقارعة الطغاة وأرباب الباطل.

وحثت الكلمات الجميع على استلهام الدروس والعبر من سيرة الامام علي وعدله وإيمانه والعمل على دعم الجبهات بالمال والرجال لمواجهة قوى الغزو والاحتلال .

وتطرقت الى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان من قبل دول الاستكبار العالمي في محاولة لكسر ارادة الشعب اليمني .

تخلل الفعالية تكريم عدد من الأسرى الذين كانوا في سجون الاحتلال والمرتزقة وكذا تكريم طلاب المدارس العلمية.
حضر الفعالية مدير الأمن العميد عبد الله العربجي وعضو محلس الشورى أحمد الزبيري وفهد العزي والتلاحم القبلي جبران مرفق وعدد من القيادات المحلية والاجتماعية والأمنية.

سبأ
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