أبناء عمران في ذكرى استشهاد الامام علي يؤكدون استمرارهم في الصمود [27/مايو/2019] عمران - سبأ :

أكد أبناء محافظة عمران استمرارهم في الصمود والثبات ودعم الجبهات .



وفي فعالية بذكرى استشهاد الامام علي بحضور محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان ووكيلا المحافظة أمين فراص ومحمد المتوكل .. أشارت كلمات الى مكانة الأمام علي عند الله ورسوله ودوره في رفع راية الحق وإقامة دين الله ومقارعة الطغاة وأرباب الباطل.



وحثت الكلمات الجميع على استلهام الدروس والعبر من سيرة الامام علي وعدله وإيمانه والعمل على دعم الجبهات بالمال والرجال لمواجهة قوى الغزو والاحتلال .



وتطرقت الى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان من قبل دول الاستكبار العالمي في محاولة لكسر ارادة الشعب اليمني .



تخلل الفعالية تكريم عدد من الأسرى الذين كانوا في سجون الاحتلال والمرتزقة وكذا تكريم طلاب المدارس العلمية.

حضر الفعالية مدير الأمن العميد عبد الله العربجي وعضو محلس الشورى أحمد الزبيري وفهد العزي والتلاحم القبلي جبران مرفق وعدد من القيادات المحلية والاجتماعية والأمنية.



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