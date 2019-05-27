تواصل الأمسيات الرمضانية بالمحويت لإحياء ذكري استشهاد الإمام علي [27/مايو/2019] المحويت - سبأ :

تتواصل في مديريات محافظة المحويت الأمسيات الرمضانية لإحياء ذكري استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.



ففي مدينة المحويت أكدت أمسية علي الارتباط بنهج الإمام علي واستلهام الدروس وترجمتها في واقع اليوم.



وفي الأمسية بحضور وكيلي المحافظة يحيي عبده ابراهيم وعبد القادر الماخذي .. دعا وكيل أول المحافظة عزيز الهطفي إلى الاقتداء بسيرة الإمام علي والاقتباس من شجاعته وإقدامه وجهاده وحياته.



وحث علي الصمود والتلاحم ومواصلة رفد جبهات العزة والشموخ حتى تحقيق النصر .. مؤكدا أن غطرسة العدوان وامعانه في الجرائم وسفك دماء المدنيين تستدعي التحرك للجبهات.



وتطرق مسئول الدائرة التربوية هادي عمار إلى الجوانب الملهمة لشخصية الإمام علي والروح الإيمانية العميقة التي خاض من خلالها مرحلة مهمة من الكفاح والجهاد لاعلاء كلمة الله وراية الاسلام.



كما دعا عضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي إلى استلهام الدروس الإيمانية والمواقف من شخصية أمير المؤمنين والتحلي بأخلاقه وصفاته وشجاعته لمواجهة صلف وغطرسة العدوان.



وحث مدير مديرية مدينة المحويت ابراهيم عبد الحميد وبندر السقاف على تفعيل اللقاءات المجتمعية لفضح جرائم ومخططات العدوان والدعوة للنفير في مواجهة العدوان .



حضر الأمسية مدراء مديريات الرجم وحفاش وجبل المحويت ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية بمدينة المحويت.



إلي ذلك أقيمت أمسية بمدينة شبام كوكبان بحضور العلامة موسي القاضي ومدير مكتب التربية عبدالله القاسمي.. استعرضت السيرة العطرة للإمام علي وحياته ودوره في إعلاء كلمة الدين.



وأكد وكيل المحافظة عبد السلام الذماري, أهمية استلهام دروس العظماء لتجاوز ما تواجهه الأمة من أحداث ووقائع..حاثا علي مواصلة جهود التحشيد ورفد الجبهات.



ودعت أمسية في عزلة الذاري بمديرية حفاش بحضور مسئولي السلطة المحلية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية إلى العودة لمنهجية الإمام علي في واقع الأمة.



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