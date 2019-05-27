ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 05:59:49م
تكبيد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى وإسقاط طائرة تجسسية للعدوان
تكبد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى بعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف مدفعي وصاروخي ، فيما استهدف هجوماً جوياً مطار جيزان وتم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان خلال ال24 ساعة الماضية.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى
اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 11 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضّفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنه نادي الاسير الفلسطيني في بيان اليوم .
النفط يعوض بعض الخسائر وبرنت يبقى دون 70 دولارا
ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتخفيضات الإمدادات من أوبك، لكن برنت يظل دون مستوى 70 دولارا للبرميل.
تواصل بطولة الشطرنج الرمضانية بنادي وحدة صنعاء
واصل اللاعب أيمن الحليلة تصدر ترتيب بطولة الشطرنج الرمضانية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة إثر فوزه في الجولة الثامنة على اللاعب أحمد الذهب.
آخر الأخبار:
أبناء عمران في ذكرى استشهاد الامام علي يؤكدون استمرارهم في الصمود
تواصل الأمسيات الرمضانية بالمحويت لإحياء ذكري استشهاد الإمام علي
محافظ عمران يتفقد معرض المشغولات اليدوية للأسر المنتجة
فريق الشهيد الصماد يفوز على فريق المجد في تصفيات كرة القدم بعمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تواصل الأمسيات الرمضانية بالمحويت لإحياء ذكري استشهاد الإمام علي
[27/مايو/2019] المحويت - سبأ :
تتواصل في مديريات محافظة المحويت الأمسيات الرمضانية لإحياء ذكري استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

ففي مدينة المحويت أكدت أمسية علي الارتباط بنهج الإمام علي واستلهام الدروس وترجمتها في واقع اليوم.

وفي الأمسية بحضور وكيلي المحافظة يحيي عبده ابراهيم وعبد القادر الماخذي .. دعا وكيل أول المحافظة عزيز الهطفي إلى الاقتداء بسيرة الإمام علي والاقتباس من شجاعته وإقدامه وجهاده وحياته.

وحث علي الصمود والتلاحم ومواصلة رفد جبهات العزة والشموخ حتى تحقيق النصر .. مؤكدا أن غطرسة العدوان وامعانه في الجرائم وسفك دماء المدنيين تستدعي التحرك للجبهات.

وتطرق مسئول الدائرة التربوية هادي عمار إلى الجوانب الملهمة لشخصية الإمام علي والروح الإيمانية العميقة التي خاض من خلالها مرحلة مهمة من الكفاح والجهاد لاعلاء كلمة الله وراية الاسلام.

كما دعا عضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي إلى استلهام الدروس الإيمانية والمواقف من شخصية أمير المؤمنين والتحلي بأخلاقه وصفاته وشجاعته لمواجهة صلف وغطرسة العدوان.

وحث مدير مديرية مدينة المحويت ابراهيم عبد الحميد وبندر السقاف على تفعيل اللقاءات المجتمعية لفضح جرائم ومخططات العدوان والدعوة للنفير في مواجهة العدوان .

حضر الأمسية مدراء مديريات الرجم وحفاش وجبل المحويت ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية بمدينة المحويت.

إلي ذلك أقيمت أمسية بمدينة شبام كوكبان بحضور العلامة موسي القاضي ومدير مكتب التربية عبدالله القاسمي.. استعرضت السيرة العطرة للإمام علي وحياته ودوره في إعلاء كلمة الدين.

وأكد وكيل المحافظة عبد السلام الذماري, أهمية استلهام دروس العظماء لتجاوز ما تواجهه الأمة من أحداث ووقائع..حاثا علي مواصلة جهود التحشيد ورفد الجبهات.

ودعت أمسية في عزلة الذاري بمديرية حفاش بحضور مسئولي السلطة المحلية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية إلى العودة لمنهجية الإمام علي في واقع الأمة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
أبناء عمران في ذكرى استشهاد الامام علي يؤكدون استمرارهم في الصمود
محافظ عمران يتفقد معرض المشغولات اليدوية للأسر المنتجة
الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار ويدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة
مناقشة احتياجات مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صعدة
صاروخ موجه يستهدف آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في مأرب
تكبيد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى وإسقاط طائرة تجسسية للعدوان
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
أمسية رمضانية بهمدان استعدادا ليوم القدس العالمي
محافظ حجة يدشن توزيع مكونات مشروع التمكين الاقتصادي بمديرية أسلم
أبناء العبيسة بكشر يحيون ذكرى استشهاد الإمام علي

العدوان السعودي على اليمن
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بمحافظة الحديدة
[26/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by