محافظ عمران يتفقد معرض المشغولات اليدوية للأسر المنتجة [27/مايو/2019] عمران - سبأ :

اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، على ما يحتويه معرض المشغولات اليدوية للأسر النازحة بالمعرض الدائم بمركز محو الأمية بمدينة عمران.



وطاف المحافظ جعمان على أجنحة المعرض الذي ينظمه المركز المجتمعي للنازحين من أجل حماية وتمكين المرأة, وما يحتويه من ملابس وعطورات ومطرزات, من منتجات عدد من النازحات بالمحافظة.



واستمع من القائمين الى شرح حول مكونات المعرض الذي يضم 195 مشاركة من 12 مديرية, يساهم المركز المجتمعي للنازحين من أجل حماية وتمكين المرأة في تدريبهن على الخياطة والتطريز وصناعة العطورات والبخور وغيرها.



وأشاد المحافظ جعمان بدور المرأة اليمنية وصمودها في مواجهة التحديات الراهنة .. لافتا الى أهمية المعرض ضمن برنامج تنمية وتمكين الأسر المنتجة من الاعتماد على ذاتها في عملية الإنتاج.



وأكد دعم قيادة المحافظة لمثل هذه الأعمال التي تشجع على الإنتاج المحلي وتسهم في الاكتفاء الذاتي.

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