ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 05:59:49م
تكبيد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى وإسقاط طائرة تجسسية للعدوان
تكبد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى بعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف مدفعي وصاروخي ، فيما استهدف هجوماً جوياً مطار جيزان وتم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان خلال ال24 ساعة الماضية.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى
اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 11 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضّفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنه نادي الاسير الفلسطيني في بيان اليوم .
النفط يعوض بعض الخسائر وبرنت يبقى دون 70 دولارا
ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتخفيضات الإمدادات من أوبك، لكن برنت يظل دون مستوى 70 دولارا للبرميل.
تواصل بطولة الشطرنج الرمضانية بنادي وحدة صنعاء
واصل اللاعب أيمن الحليلة تصدر ترتيب بطولة الشطرنج الرمضانية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة إثر فوزه في الجولة الثامنة على اللاعب أحمد الذهب.
آخر الأخبار:
أبناء عمران في ذكرى استشهاد الامام علي يؤكدون استمرارهم في الصمود
تواصل الأمسيات الرمضانية بالمحويت لإحياء ذكري استشهاد الإمام علي
محافظ عمران يتفقد معرض المشغولات اليدوية للأسر المنتجة
فريق الشهيد الصماد يفوز على فريق المجد في تصفيات كرة القدم بعمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ عمران يتفقد معرض المشغولات اليدوية للأسر المنتجة
[27/مايو/2019] عمران - سبأ :
اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، على ما يحتويه معرض المشغولات اليدوية للأسر النازحة بالمعرض الدائم بمركز محو الأمية بمدينة عمران.

وطاف المحافظ جعمان على أجنحة المعرض الذي ينظمه المركز المجتمعي للنازحين من أجل حماية وتمكين المرأة, وما يحتويه من ملابس وعطورات ومطرزات, من منتجات عدد من النازحات بالمحافظة.

واستمع من القائمين الى شرح حول مكونات المعرض الذي يضم 195 مشاركة من 12 مديرية, يساهم المركز المجتمعي للنازحين من أجل حماية وتمكين المرأة في تدريبهن على الخياطة والتطريز وصناعة العطورات والبخور وغيرها.

وأشاد المحافظ جعمان بدور المرأة اليمنية وصمودها في مواجهة التحديات الراهنة .. لافتا الى أهمية المعرض ضمن برنامج تنمية وتمكين الأسر المنتجة من الاعتماد على ذاتها في عملية الإنتاج.

وأكد دعم قيادة المحافظة لمثل هذه الأعمال التي تشجع على الإنتاج المحلي وتسهم في الاكتفاء الذاتي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
أبناء عمران في ذكرى استشهاد الامام علي يؤكدون استمرارهم في الصمود
تواصل الأمسيات الرمضانية بالمحويت لإحياء ذكري استشهاد الإمام علي
الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار ويدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة
مناقشة احتياجات مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صعدة
صاروخ موجه يستهدف آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في مأرب
تكبيد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى وإسقاط طائرة تجسسية للعدوان
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
أمسية رمضانية بهمدان استعدادا ليوم القدس العالمي
محافظ حجة يدشن توزيع مكونات مشروع التمكين الاقتصادي بمديرية أسلم
أبناء العبيسة بكشر يحيون ذكرى استشهاد الإمام علي

العدوان السعودي على اليمن
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بمحافظة الحديدة
[26/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by