فريق الشهيد الصماد يفوز على فريق المجد في تصفيات كرة القدم بعمران [27/مايو/2019] عمران - سبأ:

تمكن فريق الرئيس الشهيد الصماد من الفوز على فريق المجد بهدفين نظيفين في منافسات دور الربع النهائي من تصفيات كرة القدم بمحافظة عمران.



وتأتي المباراة ضمن الفعاليات الثقافية والرياضية التي تنظمها اللجنة الإشرافية العليا لتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية بالمحافظة.



وفي منافسات بطولة الكرة الطائرة تأهل فريق صقور حاشد إلى نهائي بطولة الشهيد الصماد للكرة الطائرة بفوزه على فريق الشهيد الوادعي، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب المدينة السكنية بمصنع الإسمنت في إطار مباريات نصف النهائي.



ومن المقرر أن يلتقى فريق المارد المدينة وصقور حاشد يوم الاربعاء المقبل في نهائي البطولة لتحديد صاحبي المركزين الاول والثاني .



وأكد رئيس اللجنة الإشرافية العليا لتنظيم الفعاليات محمد محسن الصريمي أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية على مستوى المحافظة.



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