مسؤول إيراني : مستعدون للحوار البناء مع دول المنطقة [27/مايو/2019] الكويت / سبأ:

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم الاثنين من الكويت أن إيران مستعدة للحوار والتعاطي البناء مع دول المنطقة



وحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن طهران مستعدة للحوار مع دول أخرى في المنطقة.



والتقى عراقجي اليوم الاثنين في الكويت المحطة الثانية من جولته في المنطقة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد ال صباح وعقد جولة من المباحثات.



وأشار عراقجي خلال اللقاء إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية "القائمة على إرساء دعائم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج المهمة"، وقال إن "الأمن مفهوم موحد لا يقبل التفكيك ويشمل الحقلين السياسي والاقتصادي معا".



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