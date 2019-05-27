الجيش العربي السوري يستهدف أوكار (جبهة النصرة) بريف ادلب

دمشق- سبأ :





ووسّع الجيش السوري من دائرة استهدافه لمواقع تنيظم "جبهة النصرة" الإرهابي في أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، حيث دمرت وحدات من الجيش السوري مواقع للتنظيم في أطراف بلدتي معر حرمة وكفر سجنة بريف إدلب.



وذكرت وكالة "سانا" أن سلاح الجو دمر، أمس الأحد، رتل آليات للمسلحين كان متجها من بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي إلى بلدة الهبيط الواقعة شرق كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.



.وكان الجيش السوري تمكن، أمس ، من استعادة بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي والتي تأتي جغرافيا في الجهة الغربية من بلدة الهبيط.

[27/مايو/2019]استهدف الجيش العربي السوري، اليوم الاثنين، أوكار جبهة النصرة بضربات مركزة على مواقع لتنظيم الإرهابي ودمرها في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب.سبأ