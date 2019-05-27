ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 04:06:22م
تكبيد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى وإسقاط طائرة تجسسية للعدوان
تكبد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى بعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف مدفعي وصاروخي ، فيما استهدف هجوماً جوياً مطار جيزان وتم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان خلال ال24 ساعة الماضية.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى
اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 11 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضّفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنه نادي الاسير الفلسطيني في بيان اليوم .
النفط يعوض بعض الخسائر وبرنت يبقى دون 70 دولارا
ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتخفيضات الإمدادات من أوبك، لكن برنت يظل دون مستوى 70 دولارا للبرميل.
تواصل بطولة الشطرنج الرمضانية بنادي وحدة صنعاء
واصل اللاعب أيمن الحليلة تصدر ترتيب بطولة الشطرنج الرمضانية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة إثر فوزه في الجولة الثامنة على اللاعب أحمد الذهب.
آخر الأخبار:
الجيش العربي السوري يستهدف أوكار (جبهة النصرة) بريف ادلب
وزير الخارجية الروسي يشيد بمقترح طهران توقيع معاهدة مع دول الخليج
الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار ويدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة
مناقشة احتياجات مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الجيش العربي السوري يستهدف أوكار (جبهة النصرة) بريف ادلب
[27/مايو/2019]
دمشق- سبأ :

استهدف الجيش العربي السوري، اليوم الاثنين، أوكار جبهة النصرة بضربات مركزة على مواقع لتنظيم الإرهابي ودمرها في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب.


ووسّع الجيش السوري من دائرة استهدافه لمواقع تنيظم "جبهة النصرة" الإرهابي في أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، حيث دمرت وحدات من الجيش السوري مواقع للتنظيم في أطراف بلدتي معر حرمة وكفر سجنة بريف إدلب.

وذكرت وكالة "سانا" أن  سلاح الجو دمر، أمس الأحد، رتل آليات للمسلحين كان متجها من بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي إلى بلدة الهبيط الواقعة شرق كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.

.وكان الجيش السوري تمكن، أمس ، من استعادة بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي والتي تأتي جغرافيا في الجهة الغربية من بلدة الهبيط.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
وزير الخارجية الروسي يشيد بمقترح طهران توقيع معاهدة مع دول الخليج
اليابان تعتزم شراء 105 مقاتلات (إف-35)
اكتشاف موقع مستوطنة قديمة شرقي الصين
إيران: لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين واشنطن وطهران
ترامب: أمريكا لا تهدف لتغيير النظام في إيران
اصابة 10 موظفين إثر انفجار سيارة لوزارة الحج بأفغانستان
سالفيني يحتفل بفوز حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى
8 قتلى و26 جريحا إثر زلزال في البيرو والاكوادور
النرويج تؤكد التزامها بمواصلة دعم ايجاد حل سياسي للأزمة في فنزويلا
العدوان السعودي على اليمن
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بمحافظة الحديدة
[26/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by