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وزير الخارجية الروسي يشيد بمقترح طهران توقيع معاهدة مع دول الخليج
[27/مايو/2019]
موسكو- سبأ:

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، باقتراح إيران توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج.. واصفا تلك الخطوة إنها "يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التوترات".


وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوبي، اليوم الاثنين، في موسكو:  "الموافقة على عدم مهاجمة بعضنا البعض ربما تكون الخطوة الأولى لنزع فتيل التوترات، وسنعتبر هذا النوع من الترتيبات صحيحا".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال إن إيران عرضت توقيع معاهدة بعدم الاعتداء مع دول الخليج المجاورة.

وأكد ظريف، خلال لقائه نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد، أن لدى طهران رغبة ببناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج.

واعتبر إن إرسال الولايات المتحدة قوات إلى الشرق الأوسط بعد اتهام طهران بالوقوف وراء الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة، أمر "خطير للغاية وتهديد للسلام الدولي".

سبأ
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