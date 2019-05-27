محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار ويدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة صنعاء- سبأ:

توقع المركز الوطني استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية، داعياً المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأشار المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منها إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس وخاصة على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية وأجزاء من المناطق الصحراوية مع احتمال امتدادها إلى أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية .



وذكر المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى لحج وأبين جنوباً.



وتوقع المركز أن تشمل الأمطار أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، البيضاء، شبوة وحضرموت وأجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها .



ودعا المركز المواطنين في تلك المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح وكذا من تدفق السيول .



وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ومن التدني الحاد في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار .

سبأ [27/مايو/2019]سبأ