محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة احتياجات مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صعدة صعدة- سبأ:

ناقش وكيل محافظة صعدة لشؤون الخدمات صالح عقاب مع مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس إبراهيم النمري احتياجات مكتب الأشغال بالمحافظة وأهم الصعوبات التي يواجهها وسبل معالجتها.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء الإدارات والأقسام بالمكتب مستوى تنفيذ حملة تنظيم حركة السير ورفع البسطات وتنظيم أسواق الباعة المتجولين وإزالة المخالفات على الأرصفة والشوارع بالمحافظة .



وخلال الاجتماع أشارالوكيل عقاب إلى أهمية تكاتف الجهود في المحافظة على نظافة الشوارع و الأرصفة وإزالة المخلفات و كذا العمل على تنظيم حركة السير وأسواق الباعة المتجولين وإبراز المظهر الجمالي لمحافظة صعدة.



وأكد الحرص على دعم مكتب الأشغال العامة والطرق والاهتمام بكوادره وتذليل كل الصعوبات التي تواجه سيرالعمل،مشدداً على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية والخدمية لتنفيذ مهامه بالمستوى المطلوب .



وثمن الوكيل عقاب جهود موظفي مكتب الأشغال وصمودهم في وجه العدوان خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن في ظل استمرار العدوان وحصاره الجائر .



من جانبه أكد مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق الحرص على تنفيذ كافة المهام المناطة بالمكتب بما يلبي احتجاجات المواطنين ويخدم التنمية المحلية رغم شحة الإمكانات والحوافز الخاصة بالعاملين .



واستعض النمري انجازات المكتب في إزالة الكثير من مخلفات الدمار الناتجة عن الغارات الهستيرية لطيران العدوان والتي طالت الأسواق والمنشآت الحكومية والخاصة وأعماله في فتح الطرق وإعادة اصلاح العديد من الكباري والعبارات والجسور.

سبأ [27/مايو/2019]سبأ