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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 02:51:46م
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  رياضة
السنغال تعبر كولومبيا بثنائية وتصعد لدور الستة عشر بكأس العالم للشباب
[27/مايو/2019] لوبلن/بولندا – سبأ:
بات منتخب السنغال أول المتأهلين لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما).

وواصل منتخب السنغال انطلاقته القوية في مونديال الشباب بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الأولى بدور المجموعات للمسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على منتخب كولومبيا امس الأحد في الجولة الثانية للمجموعة.

وانفرد منتخب السنغال، الذي تغلب 3 / صفر على تاهيتي في الجولة الأولى، بصدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب كولومبيا، وذلك قبل لقاء منتخب بولندا مع نظيره التاهيتي في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في مرحلة المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في تلك المجموعات
سبأ
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