ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 02:51:46م
تكبيد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى وإسقاط طائرة تجسسية للعدوان
تكبد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى بعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف مدفعي وصاروخي ، فيما استهدف هجوماً جوياً مطار جيزان وتم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان خلال ال24 ساعة الماضية.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى
اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 11 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضّفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنه نادي الاسير الفلسطيني في بيان اليوم .
النفط يعوض بعض الخسائر وبرنت يبقى دون 70 دولارا
ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتخفيضات الإمدادات من أوبك، لكن برنت يظل دون مستوى 70 دولارا للبرميل.
تواصل بطولة الشطرنج الرمضانية بنادي وحدة صنعاء
واصل اللاعب أيمن الحليلة تصدر ترتيب بطولة الشطرنج الرمضانية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة إثر فوزه في الجولة الثامنة على اللاعب أحمد الذهب.
آخر الأخبار:
الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار ويدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة
مناقشة احتياجات مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صعدة
السنغال تعبر كولومبيا بثنائية وتصعد لدور الستة عشر بكأس العالم للشباب
اليابان تعتزم شراء 105 مقاتلات (إف-35)
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
اكتشاف موقع مستوطنة قديمة شرقي الصين
[27/مايو/2019]
بكين – سبأ:
اكتشف علماء آثار موقع مستوطنة محفوظة جيدا تعود إلى العصر الحجري الحديث في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين .

وذكرت إدارة شاندونغ للتراث الثقافي أنه تم العثور على الموقع بالقرب من قرية شيمونغتشوانغ في مدينة تنغتشو.

وقال علماء الآثار إن المستوطنة كانت جزءا من ثقافة لونغشان وهي حضارة متأخرة من العصر الحجري الحديث في الروافد الوسطى والدنيا من النهر الأصفر.

وتضرر الموقع البالغ مساحته 6000 متر مربع بشدة بسبب الأنشطة البشرية منذ السبعينيات من القرن العشرين ولحسن الحظ كان الجزء السفلي من الموقع محفوظا جيدًا.

ووجد حتى الآن خندقان أساسيان من الجدران و15 موقعا سكنيا و21 حفرة فضلا عن مقبر ومنطقة استلقاء منخفضة في الموقع.

ويعتقد علماء الآثار أن تلك الحفر بنيت في منتصف فترة ثقافة /لونغشان/، بينما تم بناء بقية الاكتشافات خلال مطلع هذه الفترة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
اليابان تعتزم شراء 105 مقاتلات (إف-35)
إيران: لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين واشنطن وطهران
ترامب: أمريكا لا تهدف لتغيير النظام في إيران
اصابة 10 موظفين إثر انفجار سيارة لوزارة الحج بأفغانستان
سالفيني يحتفل بفوز حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى
8 قتلى و26 جريحا إثر زلزال في البيرو والاكوادور
النرويج تؤكد التزامها بمواصلة دعم ايجاد حل سياسي للأزمة في فنزويلا
الاحتلال يعتقل عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة
مسؤول باكستاني يؤكد رغبة بلاده في العمل مع الهند لتنمية المنطقة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بمحافظة الحديدة
[26/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by