عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اكتشاف موقع مستوطنة قديمة شرقي الصين بكين – سبأ:

اكتشف علماء آثار موقع مستوطنة محفوظة جيدا تعود إلى العصر الحجري الحديث في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين .



وذكرت إدارة شاندونغ للتراث الثقافي أنه تم العثور على الموقع بالقرب من قرية شيمونغتشوانغ في مدينة تنغتشو.



وقال علماء الآثار إن المستوطنة كانت جزءا من ثقافة لونغشان وهي حضارة متأخرة من العصر الحجري الحديث في الروافد الوسطى والدنيا من النهر الأصفر.



وتضرر الموقع البالغ مساحته 6000 متر مربع بشدة بسبب الأنشطة البشرية منذ السبعينيات من القرن العشرين ولحسن الحظ كان الجزء السفلي من الموقع محفوظا جيدًا.



ووجد حتى الآن خندقان أساسيان من الجدران و15 موقعا سكنيا و21 حفرة فضلا عن مقبر ومنطقة استلقاء منخفضة في الموقع.



ويعتقد علماء الآثار أن تلك الحفر بنيت في منتصف فترة ثقافة /لونغشان/، بينما تم بناء بقية الاكتشافات خلال مطلع هذه الفترة.

سبأ [27/مايو/2019]سبأ