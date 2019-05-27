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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 01:23:40م
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  عربي ودولي
إيران: لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين واشنطن وطهران
[27/مايو/2019]
طهران – سبأ:
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إنه ليست هنالك أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية أن موسوي نفى بقوة ما نقل عن مسؤول كويتي عن بدء مفاوضات بين إيران وأمريكا، قائلا، "لا توجد أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وأمريكا".

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قال في تصريح للصحفيين أدلى به على هامش مشاركته في مائدة رمضانية أقامتها وزارة الخارجية الكويتية، أول أمس الجمعة: "يبدو أن المفاوضات بين الطرفين (إيران وأمريكا) قد بدأت، فهناك تحرك واتصالات"، مستشهدا بزيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران مؤخرا.

سبأ
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