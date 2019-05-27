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آخر تحديث: الإثنين، 27 - مايو - 2019 الساعة 01:23:40م
تكبيد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى وإسقاط طائرة تجسسية للعدوان
تكبد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى بعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف مدفعي وصاروخي ، فيما استهدف هجوماً جوياً مطار جيزان وتم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان خلال ال24 ساعة الماضية.
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تكبيد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى وإسقاط طائرة تجسسية للعدوان
[27/مايو/2019]
 محافظات- سبأ:

تكبد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى بعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف مدفعي وصاروخي ، فيما استهدف هجوماً جوياً مطار جيزان وتم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان خلال ال24 ساعة الماضية.


وذكر مصدرعسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية نفذ هجوماً جوياً بطائرة من نوع قاصف  k2 على مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان .

ولفت المصدر إلى أن الهجوم جاء عقب رصد استخباراتي دقيق،محققاً هدفه بدقة عالية .

وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق الدود , في حين أصيب أربعة من المرتزقة السودانيين بعملية إغارة على مواقعهم بالمنطقة نفسها  .

 وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية استعادوا أحد المواقع  بجبهة الصوح قبالة نجران خلال عملية هجومية أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم و تدمير آلية واغتنام أسلحة . 

وأكد المصدر مصرع خمسة مرتزقة يتبعون ما يسمى باللواء 22  وجرح 16 آخرين إثر استهداف تجمعهم بقصف مدفعي في محافظة تعز, وتم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في معسكر خالد  .

 وبالمحافظة ذاتها صد الجيش واللجان الشعبية زحفاً للمرتزقة في جبهة الضباب ،وتم استهدافهم  بقذائف المدفعية وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية.

وأفاد المصدر أن عملية هجومية  استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة المصلوب بمديرية المتون في محافظة الجوف وأسفرت عن تكبيدهم خسائر بشرية , وتم إعطاب آلية لهم في جبهة الساقية بمديرية الغيل .

 كما استهدفت عملية هجومية مواقع للمرتزقة في جبهة الحلو بالجوف موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم .

وحسب المصدر تم كسر زحف واسع للمرتزقة في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء استمر أربع ساعات و تم خلاله تكبيدهم قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.

سبأ
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