[27/مايو/2019]
روما – سبأ:
احتفل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني بـنجاح حزبه "حزب الرابطة" في انتخابات البرلمان الأوروبي.
ووفقًا لوكالة / دبا / الألمانية قال سالفيني خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب فى ميلانو " إنه نجاح لا يصدق أن يصبح الرابطة "الحزب الأول في إيطاليا.
وأضاف " فيما يخصني لا شيء يتغير على المستوى الوطني" مبددًا التكهنات حول نهاية محتملة للتحالف الحاكم
الحالي بين حزب الرابطة وحركة "فايف ستار"أو (حركة خمس نجوم).
ورأى سالفيني أن نتيجة الانتخابات ستشجع دعواته لإجراء إصلاحات جذرية في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك وضع حد لقواعد ضبط الميزانية.
سبأ