عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى رام الله – سبأ:

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 11 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضّفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنه نادي الاسير الفلسطيني في بيان اليوم .



وقال نادي الأسير ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وطوباس ورام الله وجنين وأعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون .



من جهة اخرى اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وفقا لما اكده مدير عام دائرة الاوقاف وشؤون المسجد الاقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب.



وقال الخطيب ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح .



وأضاف الخطيب، ان عناصر أمنية اقتحمت ساحات الحرم القدسي الشريف لتأمين اقتحامات المستوطنين الذين قاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين المعتكفين.



كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، غرفة زراعية في قرية شوشحلة في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم وفقا لما أكده مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية.



وقال بريجية في بيان ان قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت القرية، وهدمت غرفة زراعية تعود لمواطن فلسطيني.



واشار الى ان قرية شوشحلة تتعرض منذ فترة الى هجمة من قبل الاحتلال، حيث تم قبل شهر هدم عدد من الغرف الزراعية بهدف تفريغها من سكانها لأطماع استيطانية اسرائيلية عنصرية.

سبأ [27/مايو/2019]سبأ