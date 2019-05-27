عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 8 قتلى و26 جريحا إثر زلزال في البيرو والاكوادور ليما – سبأ :

لقي ثمانية اشخاص مصرعهم واصيب 26 اخرون في زلزال بقوة 8 درجات ضرب البيرو والاكوادور فجر امس الاحد بالتوقيت المحلي.



وقال منسق الدفاع المدني البيروفي ريكاردو سيخاس حسب وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الاثنين، ان الزلزال دمر 53 منزلا وخمس مدارس.



ووقع الزلزال على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب شرق بلدة لاغوناس بشمال البيرو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف شخص.



وقدر معهدا رصد الزلازل في البيرو والجيوفيزياء في الولايات المتحدة شدة الزلزال بثماني درجات. وقال المعهد البيروفي أن مركز الزلزال يقع على عمق 141 كيلومترا.



أما المعهد الأميركي فقد قدر عمقه ب110 كلم.



وتقع البيرو في منطقة زلازل على غرار تشيلي والاكوادور، وتشهد سنويا نحو 200 هزة لا يشعر السكان بغالبيتها.

سبأ [27/مايو/2019]سبأ