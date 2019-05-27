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تواصل بطولة الشطرنج الرمضانية بنادي وحدة صنعاء
واصل اللاعب أيمن الحليلة تصدر ترتيب بطولة الشطرنج الرمضانية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة إثر فوزه في الجولة الثامنة على اللاعب أحمد الذهب.
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  رياضة
تواصل بطولة الشطرنج الرمضانية بنادي وحدة صنعاء
[27/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

واصل اللاعب أيمن الحليلة تصدر ترتيب بطولة الشطرنج الرمضانية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة إثر فوزه في الجولة الثامنة على اللاعب أحمد الذهب.


وبات اللاعب الحليلة على بعد فوز واحد للتويج بلقب البطولة التي يشارك فيها 52 لاعباً بعد أن وصل رصيده إلى سبع نقاط ونصف النقطة.

 وانفرد عبده البعداني بالمركز الثاني برصيد سبع نقاط بعد فوزه على محمد جميل ضمن لقاءات الجولة ذاتها, بينما احتل صالح الصيادي المركز الثالث برصيد ست نقاط بعد تخطيه منافسه فائز الضبيبي.

وتغلب زكريا الهيصمي على علي الحليلة, ليرتفع رصيد الأول إلى ست نقاط في المركز الرابع مقابل خمس نقاط ونصف النقطة للحليلة صاحب المركز الخامس.

وتختتم اليوم منافسات البطولة بإقامة مواجهات الجولة التاسعة والأخيرة.

سبأ
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