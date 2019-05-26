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أمسية رمضانية بهمدان استعدادا ليوم القدس العالمي
[27/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
نظم مشائخ ووجهاء قبيلة همدان محافظة صنعاء أمسية رمضانية في إطار برنامج مجالس الذكر القبلية واستعدادا ليوم القدس العالمي .

وخلال الأمسية أشاد رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام بمواقف مشائخ ووجهاء وأبناء قبيلة همدان المشرفة في مواجهة العدوان، وما قدموا من قوافل البذل والعطاء دفاعا عن الأرض والعرض.

ودعا مشائخ ووجهاء قبيلة همدان إلى إقامة مجالس الذكر القبلية الرمضانية.. لافتا إلى ما قاله -عنهم وعن اليمنيين- الإمام علي عليه السلام "لوكنت بوابا على باب جنة لقلت همدان ادخلوا بسلام" .

كما دعا رسام المشاركين وكافة قبائل اليمن لمواصلة دعم الجبهات بالمال والرجال ومواجهة التضليل الإعلامي للعدوان، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والمصالحة المجتمعية ودعم أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمرابطين.

من جانبهم أكد مشائخ ووجهاء قبيلة همدان أهمية إقامة مجالس الذكر الرمضانية في مختلف قرى وعزل قبيلة همدان .

وجددوا التأكيد على التمسك بقضية الأمة المركزية القضية الفلسطينية حتى تحرير المقدسات من دنس الصهاينة المحتلين.. مؤكدين استمرار الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال في سبيل الدفاع عن الوطن.

حضر الأمسية عدد من مسئولي مجلس التلاحم بالمحافظات والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية.
سبأ
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