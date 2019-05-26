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محافظ حجة يدشن توزيع مكونات مشروع التمكين الاقتصادي بمديرية أسلم
[27/مايو/2019] حجة -سبأ:
دشن محافظ حجة هلال عبده الصوفي أمس بمديرية اسلم توزيع مبالغ مالية وعدد من المواشي للحالات المستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي الذي ينفذه مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بدعم من اليونيسف .

وفي التدشين أوضح مدير مكتب الشئون الاجتماعية الدكتور هيثم الجبري أن مشروع التمكين الاقتصادي يستهدف خمسين حالة من الأطفال المنفصلين وممن تعرضوا لعملية التهريب إضافة إلى أيتام يعيشون جميعهم لدى أسر قامت باستضافتهم موزعين على مديريات اسلم وخيران المحرق وافلح اليمن .

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين تلك الأسر المستضيفة لأولئك الأطفال من تنفيذ مشاريع اقتصادية صغيرة مدرة للدخل تمكنها من تأمين مصدر دخل يساعدها على إعالة الأطفال وتوفير حياة كريمة لهم خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

ولفت إلى أن مكونات المشروع تضمنت توزيع مبالغ مالية وتزويد الأسر بالمواشي وافتتاح محال تجارية خاصة بالاكسسوارات وبيع المواد الغذائية ومحل خياطة بمبلغ إجمالي نحو سبعة ملايين وخمسمائة الف ريال .

وثمن الجبري حرص قيادة المحافظة على تنفيذ مثل هذه الأنشطة والمشاريع المدرة للدخل والتي تستهدف بالمقام الأول الأطفال وكذا دعم اليونيسف لأنشطة ومشاريع مكتب الشئون الاجتماعية بالمحافظة .

عقب ذلك دشن محافظ حجة هلال عبده الصوفي مشروع المساحة الصديقة للأطفال في مستشفى الشهيد الدكتور ياسر وثاب في مديرية خيران المحرق الذي نفذه مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسف .

وأوضح مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور هيثم الجبري أن هذا النشاط يندرج ضمن مشروع المساحات الصديقة الذي نفذه المكتب في هيئة المستشفى الجمهوري بمدينة حجة ومستشفى عبس ومستشفى المحابشة بتكلفة 52 الف و868 دولار بدعم من اليونيسف.

حضر التدشين مساعد قسم حماية الأطفال بمكتب منظمة اليونيسف بالحديدة يحيى البعداني وعدد من مسئولي المديرية .

على ذات الصعيد دشن مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة مشروع المساحة الصديقة للأطفال في مستشفى المحابشة والذي ينفذه نفذه المكتب بدعم من اليونيسف .

وأوضح الجبري أن أطفال اليمن اصبحوا يعانون مشاكل نفسية واضطرابات بسبب العدوان السعودي الأمريكي الغاشم الذي تسبب في نزوح الآلاف منهم من مساكنهم.

ولفت إلى أن المساحات الصديقة تهدف إلى التخفيف من الضغوط النفسية التي يمر بها الأطفال، والتخفيف من معاناتهم.
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