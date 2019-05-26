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أبناء العبيسة بكشر يحيون ذكرى استشهاد الإمام علي
[27/مايو/2019] حجة -سبأ:
نظم أبناء منطقة العبيسة بمديرية كشر محافظة حجة ، أمس أمسية ثقافة إحياءا لذكرى إستشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.

تناولت الأمسية المكانة الرفيعة التي خص بها الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الإمام علي بن أبي طالب ومناقبه وسجاياه وروحيته الجهادية الخالصة في سبيل مرضاة الله وإعلاء كلمته .

وفي الامسية التي حضرها مدير مديرية كشر ابراهيم المدومي وضمت مشائخ ووجهاء وابناء منطقة العبيسة نقل المحافظ هلال الصوفي تحيا قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى لابناء كشر عامة وابناء العبيسة خاصة .. مشيرا إلى أن ذكرى استشهاد الإمام علي محطة للتذكير بتضحياته في سبيل تقويم الإنحراف الذي اصاب الأمة بعد موت الرسول المصطفى .

وأكد أهمية استلهام الدروس والعبر من حياة الإمام علي عليه السلام, و السير على نهجه خاصة والشعب اليمني يخوض مواجهة مصيرية دفاعا عن أرضه وسيادة وطنه.

وأشاد بمواقف أبناء العبيسة الوطنية في مساعدة جهود الدولة لعودة الأمن والأمان في المنطقة وإفشالهم لمخططات قوى العدوان التي سعت عبر حفنة من ادواتها اللصوص والمرتزقة لخدمة مشاريعها التأمرية بحق شعبنا .

وقال "لقد أثبت أبناء العبيسة وكل أبناء حجور بمختلف مكوناتهم السياسية والإجتماعية أنهم الصخرة التي تتحطم عليها كل معاول الفتنة ومشاريعها التخريبية ".. معبرا عن أعتزاز كل أبناء المحافظة بابناء حجور.

وتطرق المحافظ الصوفي للتحديات التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان ، وما يقدمه أبطال الجيش واللجان الشعبية من تضحيات في سبيل عزة وكرامة كل اليمنيين , وكذا ما تحققت من إنتصارات وإنجازات تصنيعية وعسكرية أصابت العدو في مقتل وأشفت غليل اليمنيين.

وحث المشاركين في الأمسية إلى مضاعفة الجهود لمواصلة رفد وإسناد الجبهات بالمقاتلين الأشداء وقوافل المال والغذاء.

من جانبهم أكد أبناء العبيسة بمديرية كشر استمرار الصمود والتصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومخططاته، وإستمرارهم في رفد الجبهات بالرجال والعتاد حتى دحر الغزاة والمرتزقة .


سبأ
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