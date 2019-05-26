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  محلي
فعالية بمحافظة صنعاء بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
[27/مايو/2019] صنعاء-سبأ:
نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء والوحدة الثقافية أمس فعالية بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

وأكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدالقادر الجيلاني أهمية استلهام الدروس من شجاعة ومواقف الإمام علي في مواجهة الطغيان خاصة في ظل استمرار العدوان.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد حتى تحقيق النصر.. داعيا إلى تعزيز الاصطفاف وتماسك الجبهة الداخلية ونبذ الخلافات لإفشال مخططات العدوان التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي.

وفي الفعالية التي حضرها وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات أكد وكيل وزارة الأوقاف صالح الخولاني أهمية الاقتداء بأخلاق وشجاعة الإمام علي ..مستعرضا العديد من مواقف الإمام علي في نصرة الدين.

وأشار إلى أن الحديث عن الإمام علي ليس تعصبا أو تشددا.. لافتا إلى أهمية التمسك بالقرآن الكريم لمعرفة الحق من الباطل.

ولفت إلى ضرورة إصلاح ذات البين والتراحم والتواصل وتطهير القلوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بدوره أشار مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة أيمن عبدالقادر إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من الإمام علي.

وأكد أن المرحلة تتطلب بذل المزيد من الجهود ورفد الجبهات والاقتداء بالإمام علي عملا وليس قولا.

فيما أشار نائب مشرف المحافظة يحيى المؤيد إلى أهمية تصحيح ومراجعة الذات لتكون الانطلاقة صحيحة .. مستعرضا مأثر الأمام علي كرم الله وجهه.

وأكد ضرورة الاهتمام بالفقراء والمساكين وأبناء الشهداء والأسرى والجرحى والمفقودين.

ودعا المشائخ والتجار والعقال والمؤسسات إلى مساعدة المحتاجين.. مثمنا دور أبناء المحافظة في مواجهة العدوان ودعمهم لكافة جبهات العزة والشرف.

كلمة الفعالية التي ألقاها قيس الطل أشارت إلى أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي مستعرضة دوره في نصرة الدين.


سبأ
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