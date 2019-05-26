ريمة تستقبل عدد من المغرر بهم [27/مايو/2019] ريمة -سبأ:

استقبلت محافظة ريمة امس، عدد من المغرر بهم من ابناء المحافظة العائدين من معسكرات العدوان ومرتزقته.



وكان في استقبالهم وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي وعضو مجلس الشورى صلاح الضبيبي ونائب رئيس هيئة الأركان لدعم اللوجستي اللواء علي الكحلاني وعدد من المشائخ والوجهاء والاعيان من أبناء المحافظة .



وفي وقفة قبيلة نظمت بمناسبة العودة أكد الوكيل الضبيبي ان عودة المغرر بهم من أبناء ريمة المرحب بها ، دليل على النخوة والكرامة التي عرف بها ابناء اليمن وإستيقظت في نفوسهم العزة والكرامة نحو وطنهم الغالي .



وأشار الضبيبي إلى جرائم العدوان واهدافه في احتلال اراضي اليمن ونهب ثرواته ، وما يجب على من لازالوا يعملون لصالح العدوان للإستيقاظ من غفلتهم والعودة إلى حضن الوطن والإستفادة من العفو العام والوقوف إلى جانب أخوانهم ابطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان .



فيما ثمن العائدون هذا الترحيب وحسن الاستقبال.



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