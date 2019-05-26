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  محلي
أمسية رمضانية بمديرية الجبين بريمة في ذكرى استشهاد الإمام علي
[27/مايو/2019] ريمة -سبأ:
نظمت بمديرية الجبين محافظة ريمة أمسية رمضانية برئاسة المحافظ فارس الحباري لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

استعرضت الأمسية بحضور وكيل أول المحافظة حسن محمد طه ومدير المديرية ماجد أمين والقيادات المحلية والتنفيذية بالمديرية ومشائخ ووجهاء وأعيان وشخصيات أجتماعية بالمديرية, مناقب ومكانة الإمام علي العلمية والثقافية والجهادية.

وفي الأمسية أشار المحافظ الحباري الى أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس من سيرة الإمام علي ووقوفه في وجه الطغاة والظالمين.

وأكد حاجة الأمة اليوم لاستلهام معاني الصبر والشجاعة التي اتصف بها الإمام علي في ظل مايتعرض له اليمن من عدوان .. حاثا على ضرورة الاقتداء بالإمام علي في مواجهة العدوان والتزود من مدرسة آل بيت رسول الله بالأخلاق والصبر وتقديم التضحيات في مواجهة الظلم والاستكبار.

وشدد على أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان ومؤامراتة التي تسعى لشق الصف الوطني والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان .

كما حث المحافظ الحباري قيادة السلطة المحلية بالمديرية والمشائخ والوجهاء على التعاون مع فرع هيئة الزكاة والتوعية المجتمعية بتسليم الزكاة وتحسين مستوى الإيرادات الزكوية وتنميتها.

وألقيت كلمات من قبل زيد الوزير ومدير مكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة خالد البزاز ومدير المديرية ماجد أمين وعبدالملك جحاف .. أشارت في مجملها الى أهمية التزود من ثقافة الامام علي وسيرته وشجاعة في مقارعة طواغيت العصر والوقوف في وجه العدوان والتصدي لمخططاته.
سبأ
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